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Spor

Lewis Hamilton rekora koşuyor

Fotoğraf formula1.com'dan alınmıştır.

31 Ağustos 2020 09:10

Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot, 89. yarış galibiyetini alarak efsane isim Michael Schumacher'in rekorunu geçmek için bir adım daha attı!

Formula 1’de sezonun 7. yarışı Belçika GP’sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot bu zaferle 89. yarış galibiyetini elde etmiş oldu. 

Hamilton podyumu 2. sıradaki Bottas ve 3. Verstappen ile paylaştı. Belçika’da antrenman turlarından başlayarak çok kötü bir performans sergileyen Ferrari’nin pilotları Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc ise 14. sırada yarışı bitirdi. En hızlı turu ise Renault’dan Daniel Ricciardo attı ve 4. sırayı aldı.

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