Lewis Hamilton: Red Bull yeni sezonda farklı bir canavar olacak

Formula 1’de yedi şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Hamilton, Red Bull takımının 2021 sezonunda daha güçlü olacağını düşündüğünü belirterek, "Bu yıl gerçekten de güçlü bir ekip ve iyi bir arabaya sahip olan farkı bir canavar ya da makine olacaklar" dedi.

28 Mart’ta başlayacak yeni sezon öncesi 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn’deki test sürüşlerine katılan Lewis Hamilton, pazar günü yaptığı açıklamada Red Bull’dan övgüyle bahsetti.

Yeni sezonda Alexander Albon’un koltuğunu alarak Max Verstappen’in takım arkadaşı olacak Sergio Perez’in de aralarına katılmasıyla daha iddialı bir takım haline gelen Red Bull, geçtiğimiz sezon takımlar sıralamasını ikinci tamamlamıştı.

Red Bull’un performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Lewis Hamilton,"Diğer takımlardan bazılarının hızını görmek oldukça etkileyici. Özellikle Red Bull’un güçlü göründüğünü düşünüyorum. Ayrıca McLaren ve Alpine takımlarını da güçlü görmek harika. Ben de heyecanlıyım çünkü bu durum daha çok eğlence anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

2010-2013 yılları arasında üst üste dört şampiyonluk kazanan Red Bull’un favorilerden biri olabileceğini belirten Hamilton, "Gerçekten de çok iyi olan bazı turlar attılar. Her iki pilot da oldukça güçlü görünüyor. Bu yıl gerçekten de güçlü bir ekip ve iyi bir arabaya sahip olan farkı bir canavar ya da makine olacaklar. Son yarışı kazandıklarını gördükten sonra, yeni sezonda da ilk yarışta orada olacaklarını ve sezon boyunca onlarla büyük bir mücadele olacağını düşünebilirsiniz" diye konuştu.

Max Verstappen, 2020 sezonunun son GP’si olan Abu Dhabi’yi birinci sırada bitirerek sezonu iyi bir şekilde noktalamıştı. Hamilton ve Mercedes’in son galibiyeti ise kasım ayındaki Bahreyn GP’siydi.

Aksilikleri test etme endişesiyle zaman kaybetmediğini belirten Hamilton, "Sadece çok çalışıyoruz. Sahip olduğumuz test sürecinin üstesinden gelmeye ve olabildiğince verimli olmaya odaklanıyoruz. Yarış zamanı geldiğinde aracın sorunsuz gitmesi daha önemli. Bu nedenle de sorunları bulup çözmek için harika bir zaman ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Kimse bundan özellikle etkilenmiyor. Birden fazla şampiyonluk kazanmış bir takımız ve bir araya gelip, işimize nasıl odaklanacağımızı biliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yedi F1 şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Hamilton; bu sezon sekizinci zaferini kazanıp, rekor kırmak için yarışacak.