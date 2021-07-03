Lewis Hamilton, Mercedes'le olan sözleşmesini 2 sezon daha uzattı

T24 Spor

Formula 1 tarihinin en çok dünya şampiyonluğuna sahip iki pilotundan biri olan Lewis Hamilton, Mercedes AMG Petronas ile olan sözleşmesini iki sene daha uzattı.

36 yaşındaki Britanyalı pilot 2022 ve 2023 sezonlarında da Mercedes için yarışacak.

Hamilton, "Partnerliğimizi 2 sene daha uzatmaya karar verdiğimiz için çok heyecanlıyım. Birlikte çok şey başardık; ancak hem pistte hem de pist dışında başaracağımız çok şey var" diye konuştu.

Formula 1'in son 4 sezonunda da şampiyon olan Hamilton, bu sezon sıralamada Red Bull pilotu Max Verstappen'in 18 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Hamilton geçen yaz sonunda Mercedes ile sadece 1 sezonluk kontrat imzalamış, bu da yıldız pilotun geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı.