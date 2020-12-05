Lewis Hamilton, Mercedes'le devam edecek mi?

Türkiye Grand Prix'yi kazanarak 7.kez Formula 1 dünya şampiyonu olan ve Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Mercedes Petronas AMG Takım Patronu Toto Wolff, takım ile Koronavirüs'e yakalanan Lewis Hamilton arasındaki kontrat görüşmelerinin Britanyalı pilot iyileşene kadar beklemesi gerekeceğini belirtti.

"Süreç o iyileşinceye kadar ötelendi" diyen Wolff, "Bu anlaşmayı yapmamız gerektiğini iki taraf da biliyor. Hamilton'ın testi negatif çıktığında imzaları atacak noktaya gelmek için Zoom aracılığıyla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamilton, pozitif çıkan Koronavirüs testi nedeniyle bu hafta sonu yarışamayacak. Wollf'un hafif semptomlar gösterdiğini söylediği Hamilton'ın sezonun son yarışının yapılacağı Abu Dabi'de pistte olup olmayacağı bilinmiyor.

Emilia Romagna Grand Prix'deki zaferinden sonra açıklamalarda bulunan Hamilton, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un görevi bırakma ihtimali ile ilgili bir soru sorulunca, "Gelecek sene burada olacak mıyım onu bile bilmiyorum, o yüzden şu anda endişe duyduğum bir durum değil" demişti.

35 yaşındaki Hamilton daha sonra, "Gelecek sezon tabii ki burada olmak isterim ama bunun bir garantisi yok. Formula 1 sonrası yaşamda da beni heyecanlandıran çok şey var. Ne olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.

Hamilton'ın 7 şampiyonluğunda 6'sını kazandığı Mercedes'le olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.