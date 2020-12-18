Lewis Hamilton, Mercedes ile yıllık 40 milyon Pound değerinde yeni sözleşme imzalayacak

Formula 1'de bu sezon 7. Dünya Şampiyonluğu'nu kazanarak tarihe geçen Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Hamilton, yeni sözleşme ile 40 milyon Pound düzeyinde bir yıllık ücret alacak.

Biten sözleşmesinde yıllık 35 milyon Pound kazanan Hamilton'ın yeni sözleşmesinin ise 40 milyon Pound düzeyinde olması bekleniyor.

Mercedes, resmi imzanın yakın zamanda açıklanacağına ilişkin bir açıklama yaparken Hamilton'ın görüşlerini de paylaştı. Anlaşmanın duyurulmasına ilişkin açıklamada Hamilton'ın, "Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum. Bence takım olarak hem sporda hem de spor dışında birlikte yapacak, birlikte başaracak çok şeyimiz var" ifadelerine yer verildi.