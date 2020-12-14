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Spor

Lewis Hamilton: Mercedes ile sözleşme görüşmelerinin Noel'e kadar sonuçlanacağını umuyorum

14 Aralık 2020 14:22

T24 Dış Haberler

Formula 1'de bu sezon 7. şampiyonluğuna ulaşarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Lewis Hamilton, kısa süre içinde Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalamayı planladığını bildirdi.

Sezonun Abu Dabi'deki son yarışından sonra açıklamalarda bulunan Hamilton, "Kontrat görüşmelerine ne zaman başlayacaksınız?" sorusuna, "Umuyorum önümüzdeki haftalarda" diye yanıt verdi. Mercede Takım Patronu Toto Wolff ile görüşmelere başlayacağını bildiren Hamilton, "Görüşmeleri Noel'e kadar sonuçlandırmanın iki tarafı da mutlu edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Hamilton, "Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Gelecek yıl burada olmak istiyorum. Takım olarak hem bu sporda hem de sporun dışında başaracağımız çok şey olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hamilton'ın 7 şampiyonluğundan 6'sını kazandığı Mercedes'le olan sözleşmesi gelecek haftalarda sona erecek.

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