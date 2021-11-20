Lewis Hamilton, Katar'da piste gökkuşağı bayrağı renklerinde kaskla çıktı

T24 Dış Haberler

7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Katar'da antrenman turlarında piste üzerinde gökkuşağı bayrağının renkleri olan bir kask ile çıktı.

Britanyalı pilotun kaskının üzerinde LGBTQ+'lar arasındaki çeşitliliği göstermek için tasarlanan İlerici Onur Bayrağı bulunuyordu. Bu bayrakta geleneksel gökkuşağı renklerinin yanı sıra azınlıkları temsil eden renkler de bulunuyor.

Antrenman turlarından sonra Hamilton sosyal medya hesaplarından kaskın fotoğrafını paylaşarak, "Yan yana duruyoruz" yazdı. Mercedes de tasarımı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hamilton, perşembe günü Katar'daki insan hakları ihlallerinin ciddiliğine dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. İnsan hakları grupları, Katar'da LGBTQ+ ve kadınlara ayrımcılık yapan yasalara dikkat çeken kampanyalar yürütüyor.

Birçok kişi Hamilton'a gösterdiği müttefiklik için teşekkür etti.