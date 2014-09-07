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Ekonomi

Lewis Hamilton İtalya'da ilk cebi kaptı

İtanya Grand Prix'sine Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ilk sırayı aldı

07 Eylül 2014 00:17

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.    

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte yapılan sıralama turlarında, "pole pozisyonu" 1.24.109'luk derecesiyle Lewis Hamilton'ın oldu.
     
Hamilton, bu sezon Avustralya, Malezya, Çin ve İspanya'nın ardından beşinci kez "pole pozisyonu" elde etti.
     
Önceki 4 yarışta "pole pozisyonu"nun sahibi olan Hamilton'ın takım arkadaşı Alman Nico Rosberg, 1.24.383'lük derecesiyle ikinci en iyi zamanı elde etti. Williams-Mercedes takımından Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.24.697'lik derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Yarın TSİ 15.00'te yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle:
     
1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1.24.109
2- Nico Rosberg (Mercedes): 1.24.383
3- Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1.24.697
4- Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.24.865
5- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes): 1.25.314
6- Jenson Button (McLaren-Mercedes): 1.25.379
7- Fernando Alonso (Ferrari): 1.25.430
8- Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault): 1.25.436
9- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault): 1.25.709
10- Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.25.944

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