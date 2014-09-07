Lewis Hamilton İtalya'da ilk cebi kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte yapılan sıralama turlarında, "pole pozisyonu" 1.24.109'luk derecesiyle Lewis Hamilton'ın oldu.



Hamilton, bu sezon Avustralya, Malezya, Çin ve İspanya'nın ardından beşinci kez "pole pozisyonu" elde etti.



Önceki 4 yarışta "pole pozisyonu"nun sahibi olan Hamilton'ın takım arkadaşı Alman Nico Rosberg, 1.24.383'lük derecesiyle ikinci en iyi zamanı elde etti. Williams-Mercedes takımından Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.24.697'lik derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.



Yarın TSİ 15.00'te yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle:



1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1.24.109

2- Nico Rosberg (Mercedes): 1.24.383

3- Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1.24.697

4- Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.24.865

5- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes): 1.25.314

6- Jenson Button (McLaren-Mercedes): 1.25.379

7- Fernando Alonso (Ferrari): 1.25.430

8- Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault): 1.25.436

9- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault): 1.25.709

10- Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.25.944