Lewis Hamilton İtalya'da ilk cebi kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte yapılan sıralama turlarında, "pole pozisyonu" 1.24.109'luk derecesiyle Lewis Hamilton'ın oldu.
Hamilton, bu sezon Avustralya, Malezya, Çin ve İspanya'nın ardından beşinci kez "pole pozisyonu" elde etti.
Önceki 4 yarışta "pole pozisyonu"nun sahibi olan Hamilton'ın takım arkadaşı Alman Nico Rosberg, 1.24.383'lük derecesiyle ikinci en iyi zamanı elde etti. Williams-Mercedes takımından Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.24.697'lik derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.
Yarın TSİ 15.00'te yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle:
1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1.24.109
2- Nico Rosberg (Mercedes): 1.24.383
3- Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1.24.697
4- Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.24.865
5- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes): 1.25.314
6- Jenson Button (McLaren-Mercedes): 1.25.379
7- Fernando Alonso (Ferrari): 1.25.430
8- Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault): 1.25.436
9- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault): 1.25.709
10- Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.25.944