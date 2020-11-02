Lewis Hamilton: Gelecek sezon Formula 1'de yarışacağımın garantisi yok

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7. Formula 1 dünya şampiyonluğuna çok yakın olan Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Mercedes-Petronas AMG ile sözleşme görüşmeleri sürerken gelecek sezon Formula 1'de yarışacağının "garantisi olmadığını" söyledi.

Emilia Romagna Grand Prix'deki zaferinden sonra açıklamalarda bulunan Hamilton, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un görevi bırakma ihtimali ile ilgili bir soru sorulunca, "Gelecek sene burada olacak mıyım onu bile bilmiyorum, o yüzden şu anda endişe duyduğum bir durum değil" dedi.

Wolff ile sık sık "derin konularda" konuştuklarını ifade eden Hamilton, "Uzun süredir buradayım. O yüzden geri adım atıp biraz aileye zaman ayırma isteğini anlayabiliyorum" diye konuştu.

35 yaşındaki Hamilton daha sonra, "Gelecek sezon tabii ki burada olmak isterim ama bunun bir garantisi yok. Formula 1 sonrası yaşamda da beni heyecanlandıran çok şey var. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.

Hamilton, Türkiye'de elde edeceği bir zaferle 7. kez şampiyon olup Schumacher'in rekorunu egale edebilir. Britanyalı pilot geçen haftalarda Schumacher'in bir başka rekorunu kırıp Formula 1 tarihinde en çok grand prix kazanan isim oldu.

Mercedes-Petronas AMG, Imola'da 7. defa üst üste takımlar şampiyonu oldu.