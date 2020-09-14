Lewis Hamilton, F1 podyumunun tepesinden milyonlara mesaj verdi: Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın

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Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, pazar günü Mugello Pisti'nde yapılan Tuscan Gran Prix'sinin yarış ayağı öncesinde ve sonrasında "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" yazılı tişört giydi.

Yarışı birinci bitiren Hamilton, podyumun en tepesinde de aynı tişörtü giydi.

Tişörtün arkasında Taylor'ın fotoğrafı ve "Onun ismini söyle" ifadeleri yer aldı.

Hamilton yarıştan sonra yaptığı Instagram paylaşımında, "Breonna Taylor'ın kendi evinde polisler tarafından öldürülmesinin üzerinden 6 ay geçti. Adalet hâlâ yerini bulmadı. Sessiz kalmayacağız" yazdı.

Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de uyurken ABD'nin Louisville kentindeki evine yapılan uyuşturucu baskınında polisin 8 kurşunuyla hayatını kaybetti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Mayıs ayında Breonna Taylor'ın ailesi polisleri darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal ile suçlayarak dava başvurusunda bulundu. Başvuruda, polis memurlarının aslında Breonna Taylor ya da sevgilisini değil, o anda gözaltında bulunan, onlarla ilgisiz ve o apartmanda da oturmayan birini aradıkları kaydediliyor.