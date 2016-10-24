Lewis Hamilton arayı kapatıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonun 7. ve kariyerinin 50. zaferini elde etti.

Formula 1 sezonunun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 5 yarış aradan sonra galibiyete uzandı.

Mücadeleyi 1.38.12.618'lik süresiyle ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 7. kariyerinin ise 50. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 4.520 saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. ve 19.692 saniye arkasında kalan Daniel Ricciardo ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 305 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 26 puana indirdi.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 30 Ekim'de koşulacak.