Lewis Hamilton adım adım zafere!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. En yakın rakibi Sebastian Vettel'in 5. turda yarışı bırakmasıyla Hamilton, sezonun bitimine 4 yarış kala farkı 59 sayıya çıkardı.
Yarışa pol pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 1.27.31.194 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Hamilton, sezonun 8'inci, kariyerinin 61'inci birinciliğine ulaştı.
Hamilton'ın 1.211 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen ikinci, 9.679 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise üçüncü sırayı aldı.
Bu arada Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, müsabakanın başında aracında yaşadığı sorun nedeniyle 5. turda yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Bu galibiyetle puanını 306 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, bitime 4 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 59'a çıkardı. İki pilotu, 234 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi.
Formula 1'de sezonun 17. yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek