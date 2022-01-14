Lewis Hamilton, 2021 F1 şampiyonluğu ile ilgili incelemenin sonucunu öğrenmek için iki ay beklemek zorunda kalacak

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Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırdığı Abu Dabi Grand Prix ile ilgili FIA soruşturmasının sonucunu öğrenmek için 2 ay beklemek zorunda kalacak.

Formula 1'in bağlı olduğu federasyon, Red Bull pilotu Max Verstappen'in tartışmalı bir biçimde şampiyon olmasından 5 hafta sonra bu perşembe günü, yarışla ilgili kararın 18 Mart'ta açıklanacağını duyurdu. Yeni Formula 1 sezonu iki gün sonra 20 Mart'ta Bahreyn'de start alacak

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Red Bull sürücüsü Max Verstappen tarafından geçilerek şampiyonluğu Hollandalı rakibine kaptırmıştı.

Yarışın sonlarına doğru yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve F1 araçlarının konvoy halinde yavaşlamasının ardından lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Yarışın son turunun koşulabilmesi için protokolün aksine tur bindirilen tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Hamilton ve Mercedes, yarış yöneticisinin kararına sert tepki göstermişti.