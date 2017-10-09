Lewandowski rekor kırdı; Polonya bileti kaptı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Polonya, evinde Karadağ'ı 4-2 yenerek 25 puanla gruptan lider çıktı. Maçta eşitliği bozan golü atan Robert Lewandowski, Dünya Kupası eleme gruplarında 16 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Polonya'nın golleri 6'da Maczynski, 16'da Kamil Grosicki, 85'te Lewandowski ve 87'de Stojkovic'ten (k.k.) geldi. Karadağ'ın sayılarını Mugosa ve Vukcevic kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Romanya ile evinde 1-1 berabere kalan Danimarka, Polonya'nın Karadağ'ı yenmesiyle tur biletini alan ikinci takım oldu.