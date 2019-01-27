Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi neden olmadı?

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, görevde olduğu dönemde ismi Sarı Lacivertli ekiple anılan Robert Lewandoski ve Eden Hazard'la ilgili konuştu.

Lewandowski'nin adı duyulmadığı bir dönemde transfer gündemine aldıklarını söyleyen Çetinkaya, "Oyuncu taraması neticesinde tespit edilen oyuncular var. Lewandowski'yi, Aykut Hoca ve ekibi tespit etmişti. O zaman Lech Poznan takımında oynuyordu. O zaman başkanımız Aziz Yıldırım bize gerekli talimatları vermiş, Aykut Hoca ve Ali Yıldırım Yıldırım'la Polonya'ya gidip kulübü kulübü Lech Poznan ile anlaşmıştık. Lewandowski'nin sadece kendi koşulları vardı. Borussia Dortmund ve Fenerbahçe arasında son anda Dortmund'u seçmişti. Oraya daha yakın hissetmişti" dedi.

Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi durumunda yine eleştiri konusu olacağını belirten Çetinkaya, "Eminim ki Türkiye'de 'Bu nereden çıktı?' denecekti. Dortmund'a gittiğinde de şu andaki Lewandowski olarak bakmayın. İlk gittiği sene başarılı olmadı. Dünyadaki bütün kulüpler özellikle modern koşullarla idare edilen kulüpler kısa ve uzun vadeli programlar yapar. Lewandowski orta vadede verim alacağın bir oyuncuydu. Antrenman yöntemleri aynı. Ligin zorluk derecesi farklı. Arkadaş ilişkileri farklı. O süreyi ona verdiler. Bir yıl boyunca fazla verimli olmadı. Ancak çıkışını ikinci yıl gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Eden Hazard imkansızdı"

Eden Hazard isminin Fenerbahçe ile geçtiğini belirten Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe ile konuşulan oyuncuydu ancak imkansızdı. Hazard ile başka dostluğumuz var. O dönemde önemli bir yıldızdı. Lille'de oynarken de öyleydi. Şu anda çok iyi durumda. Fenerbahçe'ye gelme durumu yoktu. 18-19 yaşında sizi Manchester City, Chelsea, Chelsea, Bayern Real Madrid istediğinde Fenerbahçe'yi tercih etme şansınız olmuyor. Tabiki yaş ilerledikçe ilerleyen dönemde olabilir" ifadelerini kullandı.