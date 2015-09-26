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Spor

Lewandowski fırtınası devam ediyor: 2 maçta toplam 7 gol

Polonyalı yıldız, Mainz-Bayern Münih maçında 11 dakikada 2 gol attı

26 Eylül 2015 21:13

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in Wolfsburg'u 5-1 mağlup ettiği maçta, 9 dakikada tam 5 gol atan Bayern'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, takımının Mainz karşısındaki oynadığı maçta da 11 dakikada 2 gol attı. 50. ve 61. dakikalarda takımına 2 gol kazandıran Lewandowski,  böylece oynadığı son 57 dakikada 7 gol kaydetmiş oldu.

Polonyalı yıldız, Bayern Münih'in geçen hafta 1-0 geride götürdüğü Wolfsburg maçında devleşmiş ve 51 ile 60. dakikalar arasında Wolfsburg kalesine tam 5 gol göndererek maçın skorunu da bir anda 5-1'e getirmişti.

Yıldız forvetin gollerini 51, 52, 55, 57 ve 60. dakikalarda attığı mücadele Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Lewandowski'nin 2 gol attığı Mainz-Bayern karşılaşması da 3-0 sona erdi.

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