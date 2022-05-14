Lewandowski ayrılmak istiyor, Bayern Münih bırakmıyor

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Bayern Münih ile anılan Robert Lewandowski bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Sportif direktör Hasan Salihamidzic, Polonyalı forvetin ayrılmak istediğini doğruladı.

Sky Almanya'ya konuşan Salihamidzic, "Lewa ile konuştum. Muhabbetimiz sırasında sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmek istemediğini ve ayrılmak istediğini söyledi. Farklı şeyler denemek istediğini ifade etti. Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Lewa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek." ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olma hakkında da konuşan Hasan Salihamidzic, "Barcelona resmi teklif yapmadı. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu." diye konuştu.