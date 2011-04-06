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Dünya

LEVİ'NİN GÖREV SÜRESİ YAKINDA DOLUYOR TEL AVİV (A.A)

06 Nisan 2011 22:50

-LEVİ'NİN GÖREV SÜRESİ YAKINDA DOLUYOR TEL AVİV (A.A) - 06.04.2011 - İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi'nin 4 yıllık görev süresini yakında tamamlamasının beklendiği, İsrail'in İse, Türkiye'ye atanacak yeni büyükelçinin reddedilmesi korkusunu taşıdığı belirtildi. Ynet haber sitesi, Levi'nin süresinin 3 ay sonra dolacağını belirterek, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, yeni büyükelçinin kabul edilmeyeceği ihtimaline karşı son bir kaç aydır Büyükelçi Levi'yi Ankara'daki görev süresinin uzatılması için iknaya çalışarak bu sorunu çözmeye çalıştığını, ancak büyükelçinin emekli olacağının beklendiğini yazdı. İsrail Dışişleri'nin bir yetkilisi, geçen Ekim ayında, Gabi Levi'nin yerine yeni bir büyükelçi arayışına giren İsrail Dışişleri'nin, politik gerekçelerle iki hafta sonra bundan vazgeçtiğini belirtti. Diplomatik teamüllere göre, yeni bir temsilcinin atanmasının, görevde bulunacağı ülkeden onay almasına bağlı olduğu hatırlatılan haberde, İsrail yetkililerinin, kim olduğuna bakmaksızın, yeni büyükelçinin atamasına Türkiye'nin onay vermemesinden korktukları kaydedildi. Bu nedenle, Levi'nin yerini alacak kişinin de henüz belirlenmediği ifade edildi. Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin de geçen Mayıs ayındaki Gazze filosu baskınından bu yana büyükelçisiz bulunduğu hatırlatılan haberde, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne de yeni büyükelçi atanmayacak olursa, yerine büyükelçilikteki temsilcinin bakacağı, bunun da ikili diplomatik ilişkilerin düzeyinin düşürülmesine neden olacağı kaydedildi. Habere göre, İsrail Dışişleri bu nedenle karşılıklı ilişkileri etkileyebilecek iki gelişmeyi bekliyor. Bunlardan biri Türkiye'de 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler, diğeri de Mavi Marmara baskınıyla ilgili BM raporu. Raporun muhtemelen Mayıs veya Haziran'da yayımlanması bekleniyor.  Haberde, İsrail'in bu raporun Türkiye ile ilişkileri iyileştirme imkanı yaratacağını umduğu da kaydedildi.

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