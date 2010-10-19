-LEVEY'NİN ÇANTASINDA "İRAN" VAR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu Müsteşarı Stuart Levey, temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Levey'nin uluslararası mali sistemin yasadışı faaliyetlere karşı korunması konusunda üst düzey hükümet yetkilileri ve özel sektör ileri gelenleriyle görüşmelerde bulunmak üzere, 18-22 Ekim tarihlerinde Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan bir geziye çıkacağı bildirildi. Levey'nin ABD'den farklı kurumlardan temsilcilerin yer alacağı bir heyete başkanlık edeceği belirtilen açıklamada, Müsteşar Levey'nin temaslarında, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1929 sayılı kararının uygulanmasında ve İran'ın mali sistemi suistimaline karşı korunmada, ülkelerin birlikte çalışmak için izleyeceği yolları" görüşeceği kaydedildi. Müsteşar Levey'nin aynı zamanda, Hazine Bakanlığı'nın, ABD tarafından alınan son önlemler ve tüm dünyada BMGK'nın 1929 sayılı kararının ve ABD Kongresi tarafından çıkarılan Kapsamlı İran Yaptırım Yükümlülük ve Tecrit Yasası'nın (CISADA) uygulanmasında yabancı hükümetler ve mali kurumlarla süregelen diyaloğunu devam ettireceği de bildirildi. Açıklamada, Levey başkanlığındaki heyetin yarın ve Perşembe günü Türk hükümetindeki muadilleri ve özel sektör temsilcilerinden görüşme talebinde bulunduğu belirtildi.