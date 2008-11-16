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Spor

Leverkusen zirveyi bırakmadı

Leverkusen, Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. G.Saray'ın UEFA'daki rakiplerinden H. Berlin de Hamburg'u 2-1'le geçti.

16 Kasım 2008 02:00


Bundesliga'nın 13. haftasında lider Bayer Leverkusen, Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakiplerinden Hertha Berlin de Hamburg'u 2-1'le geçti.


Bundesliga'nın 13. haftasında Schalke 04'ü kendi sahasında 2-1 yenen Bayer Leverkusen, 28 puanla ligdeki liderliğini korudu.

Wolfsburg'u 3-2 ile geçen Hoffenheim takımı 28 puanla ikincilikteki yerini korurken, Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bayern Münih de 25 puanla üçüncü yer aldı.

Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih karşılaşmasında Bayern Münih takımı, Luca Toni'nin 21. dakikada ve Franck Ribery'nin 65. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen, karşılaşmanın 79. dakikasında Rob Friend ile 81. dakikada Michael Bradley'in attığı gollere engel olamayarak karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TOPLU SONUÇLAR

Hertha Berlin - Hamburg: 2-1

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 4-0

Hoffenheim - Wolfsburg: 3-2

Stuttgart - Arminia Bielefeld: 0-0

Bayer Leverkusen - Schalke: 2-1

Energie Cottbus - Karlsruher: 1-0

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih: 2-2

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