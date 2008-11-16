Leverkusen zirveyi bırakmadı



Bundesliga'nın 13. haftasında lider Bayer Leverkusen, Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakiplerinden Hertha Berlin de Hamburg'u 2-1'le geçti.





Bundesliga'nın 13. haftasında Schalke 04'ü kendi sahasında 2-1 yenen Bayer Leverkusen, 28 puanla ligdeki liderliğini korudu.



Wolfsburg'u 3-2 ile geçen Hoffenheim takımı 28 puanla ikincilikteki yerini korurken, Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bayern Münih de 25 puanla üçüncü yer aldı.



Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih karşılaşmasında Bayern Münih takımı, Luca Toni'nin 21. dakikada ve Franck Ribery'nin 65. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen, karşılaşmanın 79. dakikasında Rob Friend ile 81. dakikada Michael Bradley'in attığı gollere engel olamayarak karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



TOPLU SONUÇLAR



Hertha Berlin - Hamburg: 2-1



Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 4-0



Hoffenheim - Wolfsburg: 3-2



Stuttgart - Arminia Bielefeld: 0-0



Bayer Leverkusen - Schalke: 2-1



Energie Cottbus - Karlsruher: 1-0



Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih: 2-2

