Leverkusen Eren'in peşinde

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, İsviçre'nin Basel takımda oynayan Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor.



Alman spor dergisi Kicker, Bayer Leverkusen'in gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladığını ve Basel'de oynayan Eren Derdiyok ile görüşmelerin sürdüğünü yazdı.



Haberde, FC Basel'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda, 2010 yılına kadar Basel ile sözleşmesi bulunan Eren'in Leverkusen'e gelme olasılığın artacağını, sözleşmesinin bitiminden 1 yıl önce veya bu sezonun ilk yarsında Leverkusen'e gelebileceği ifade edildi.



Haberde ayrıca, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın da Eren'in peşinde olduğu kaydedildi.

