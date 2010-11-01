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Levent'te canlı bomba paniği

İstanbul'da sabah saatlerinde polise gelen bir ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

01 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul'da sabah saatlerinde polise gelen bir ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Levent'te şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın canlı bomba olabileceği yönündeki ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgeyi ablukaya aldı.

Beşiktaş Levent'te sabah saatlerinde telefonla gelen canlı bomba ihbarı polisi alarma geçirdi. Levent metro istasyonunda şüpheli bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, tüm aramalara rağmen şahsı bulamadı.

Sabah saatlerinde şapkalı, boğazlı kazaklı, kot pantolonlu, çantalı bir şahsın Levent metro istasyonuna girdiği şeklinde polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine polis, bölgede alarma geçerek şahsın metroya binmemesi için tüm istasyonlarda önlem aldı.

Daha sonra aynı kişi tarafından şahsın Akmerkez'e doğru hareket ettiği ihbarında bulunuldu. Bir süre sonra da şahsın Akmerkez'e yakın bir yerdeki pastaneye girdiği yönünde ihbar geldi. Polis, tüm aramalara rağmen şahsı bulamadı.

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