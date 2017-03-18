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Levent Üzümcü’den referandum yorumu: O beğeniyle izlenen dizilerin yapımcıları, oyuncuları "Hayır" diyecek

“Hayırcılar başta olsa evetçilere böyle mi davranacak?”

18 Mart 2017 02:37

Tiyatrocu Levent Üzümcü, hükümet baskısının dizi ve sinema sektörünü korkuttuğunu, referandumda ‘hayır’ oyu kullanacak oyuncuların ve yapımcıların bunu dile getiremeyeceğini çünkü iş kaybı korkusunun yaşandığını dile getirdi.

BirGün’den Ece Zereycan’a canlı yayın konuğu olarak katılan Üzümcü’nün konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

Şunu söylemek istiyorum. Bugün o beğeniyle izlenen dizilerde rol alan, o dizilerin oyuncuları, yapımcıları hep ‘hayır’ diyecek. Ama biri bunu çıkıp söyleyecek mi? Söylemeyecek. Çünkü o yapımcı bunu söylerse bir daha iş alamaz. Söylerse o oyuncu bir daha iş bulamaz. Peki bu demokrasi mi? Elbette değil. Bu yoldan demokrasi mi gelir? Elbette gelmez. ‘Sen beni tanımıyorsun’ diyor adam. Böyle bir şeyi kim tanır, kim ister? Hayırcılar başta olsa evetçilere böyle mi davranacak? Elbette hayır.

Kendi ihtimalsizliklerini bir ihtimal haline getirebilecek, kendi çaresizliklerini çare haline getirebilecekleri olan bir sisteme yönlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle insanları bulamazsın. Arabası olmayıp da köprü yapılıyor diye sevinen, cebinde beş parası yokken borsa artıyor diye sevinen insanları dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. 15 yıldır aç olan adam, ‘Ben neden 15 yıldır açım?’ diye konuşmuyor. Hala gidiyor ‘Sevgili kardeşim meşazımı aldın mı?” diye soruyor”…

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