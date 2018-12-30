Levent Üzümcü: Oyunumuz baskılar nedeniyle iptal edildi

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, 10 Ocak'ta Hatay'ın İskenderun sergileyecekleri oyunun baskılar nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile iptali duyuran Üzümcü, oyunu sergileyecek koleje baskı yapıldığını belirterek “Sanatın ve sanatçının hiç olmadığı kadar özgür, demokrasinin hiç olmadığı kadar ileride olduğu şu günlerde İskenderun’da oynayacağımız oyunun kolejin sahnesi, yapılan baskılar nedeniyle elimizden alındı" dedi.

Üzümcü’nün açıklamasının tamamı şöyle: