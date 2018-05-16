Levent Uysal: İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum

İSTANBUL, (DHA) - NİŞANTAŞI Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıma kararı ve İsrail\'in Gazze sınırındaki katliamlarına tepki göstererek, \"Filistin halkının haklı protestosuna katliamla karşılık veren İsrail’i kınıyor ve lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'deki Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması kararını protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. Gazze sınırındaki müdahale katliama dönüştü. 61 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 700\'ü aşkın kişi de yaralandı. Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, yayınladığı mesajda İsrail\'i sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

\"Filistin halkının haklı protestosuna katliamla karşılık veren İsrail’i kınıyor ve lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet diliyorum. ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması ve Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimi kabul edilemez. Yapılanlar İsrail\'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. ABD İsrail\'le işbirliği yapıyor. İsrail, uzun yıllardır Filistin topraklarını işgal ediyor. Filistin halkıyla sonuna kadar dayanışma içinde olacağız. Yapılanları kabul etmek mümkün değil.\"

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