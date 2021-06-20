Levent Tüzemen: Çiçeği burnunda Burak Elmas'a, Galatasaray'ın İmparatoru Fatih Terim'e şöyle sesleniyorum; "Nerede kalmıştık?"

Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık seçimine ilişkin olarak "Hoş geldin Burak Elmas. Geçmişte 4 şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğu yaşadın. Dilerim bu vizyonunla G.Saray'ı şimdi başkan olarak Avrupa'da büyük zaferlere taşırsın. Çünkü bu başarı senin genlerinde var" dedi. Burak Elmas-Fatih Terim birlikteliğinin Galatasaray'ın daha da büyümesini sağlayacağını dile getiren Tüzemen, "Çiçeği burnunda Burak Elmas'a, Galatasaray'ın İmparatoru Fatih Terim'e şöyle sesleniyorum: 'Nerede kalmıştık?" diye yazdı.

"G.Saray'ın sevgiye, barışa, dostluğa ve birlikteliğe ihtiyacı var. Güler yüzünle, örnek olduğun aile hayatınla, G.Saray'ı yeniden bir aile haline getireceğine inanıyorum" diyen Tüzemen, "Başkan olmanda liseli ve lisesiz oyların büyük payı var. Seçimi kazandıktan sonra rakibin ve büyüğün Eşref Hamamcıoğlu'nu koluna girip kürsüye kadar götürmen G.Saray'da uzun süredir aranan barışı da geri getirecektir. Biliyorum ki bugünden itibaren Florya'da Fatih Terim dönemi başlayacaktır. Faruk Süren- Fatih Terim birlikteliği nasıl G.Saray'ı Avrupa'da marka haline getirdiyse şimdi Burak Elmas- Fatih Terim birlikteliği G.Saray'ın daha da büyümesini sağlayacaktır. Çiçeği burnunda Burak Elmas'a, Galatasaray'ın İmparatoru Fatih Terim'e şöyle sesleniyorum: 'Nerede kalmıştık? ifadelerini kullandı.

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