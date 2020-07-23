Levent Şahin de Galatasaray'dan ayrılıyor

Sezon içerisinde Hasan Şaş'ın istifa etmesi ve sezon sonunda da Ümit Davala'nın görevini bırakacak olmasının ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanacak. Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden olan Levent Şahin de Süper Lig'de bir takım çalıştırma planını hayata geçirmek için sarı-kırmızılı takımdaki görevini bırakacak.

Milliyet'in haberine göre; bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig'den takım çalıştırma planları yapan Şahin'e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor'dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin'in Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a daha yakın olduğu belirtildi. Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak

Ayhan Akman ikna edilemedi

Fatih Terim'in Selçuk İnan ve Hakan Balta'dan sonra Ayhan Akman'ı getirmeyi düşündüğü belirtildi. Ancak Akman ikna edilemedi.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Necati Ateş'in de gelecek sezon aktif görev alması bekleniyor. Levent Şahin'in ayrılması durumunda Terim'in birinci yardımcısının kim olacağı da henüz netlik kazanmadı.