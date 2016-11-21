'Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek kadroya müdahil oluyor' iddiası

Galatasaray'ın son son maçta sadece bir galibiyet alması ve kötü teknik direkör Jan Olde Riekerink'e olan inancı bitirdi.

Riekerink'in elindeki futbolcuları kullanamadığını düşünen yönetim son haftalarda kadroya da müdahale etmeye başladı.



Gamaspor'un haberine göre; Riekerink derbide Semih Kaya'ya forma vermek istiyordu ancak Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun ısrarı nedeniyle maçta Serdar Aziz'i oynatmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da derbideki sonucun ardından Riekerink'i gözden çıkarıldığı, Hollandalı hocanın yerine şimdiden alternatif isimlerin araştırıldığı öğrenildi.

