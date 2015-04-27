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Levent Kırca'nın 'devlet sanatçılığı' geri alındı

Levent Kırca devlet sanatçısı unvanının geri alındığını açıkladı

27 Nisan 2015 22:00

Son yıllarda sanatından çok siyasi demeçleriyle gündeme gelen Levent Kırca, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel zamanında verilen devlet sanatçısı' unvanının geri alındığını açıkladı.

 

İşçi Partisi'ne geçmişti

 

Geçtiğimiz seçimlerde şimdinin Vatan Partisi olan İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Levent Kırca, yapılan yerel seçimde yüzde 0,18 oy almıştı.

Kırca, hükümeti takdir eden açıklamalarda bulunan Sezen AksuAli Poyrazoğlu ve  Halit Ergün'e yönelik 'vatan haini' benzetmewsi ve "Erdoğan ve yandaşları bu vebalin altından çıkamazlar. Kendini Adnan Menderes'e benzeten Erdoğan'ın neredeyse finali de Adnan Menderes gibi olacaktır" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

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