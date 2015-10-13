Karaciğer kanserine yenilerek yaşama veda eden usta tiyatrocu Levent Kırca, son yolculuğuna uğurlandı. Tören istemeyen Kırca'nın cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dostları yalnız bırakmadı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Levent Kırca'yı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenleri cami avlusunda toplandı.

Levent Kırca'nın çocukları tabutunun başında gözyaşı döktü. Kızı Ayşe babasına son böyle kez sarıldı.

Oya Başar da eski eşini uğurlamak için camiye geldi. Oldukça bitkin görünen Başar, gözyaşlarını tutamadı.





Ayşen Gruda yakın dostu Levent Kırca'nın ardından şunları söyledi; 'Levent gibi çok yönlü bir aktör çok zor gelir. Geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Çocukları babalarını, babaları da onları çok severdi.Son derece yumuşak son derece arkadaş canlısı kimseyi kırmadan dökmeden çalışan bir insandı. Çok iyi bir insandı.'



Enis Fosforoğlu: Gençlik arkadaşım benim 20’li yaşlarımın arkadaşı ilk televizyon programlarını birlikte yaptık onunla. Bizim dostluğumuz hep sürdü. Son replikleri en güzel replikleriydi bence ‘Atatürk’le kalın, Cumhuriyetle kalın, hoşça kalın ‘ ama biz Levent’siz de kaldık.

Murat Gören: Bunca yıl içerisinde verdiği ürünler sayısızca eserler ile bundan sonraki nesillerin de daha uzun yıllar tanıyacağı, seveceği ve izleyeceği bir sanatçı olarak devam edecek. Çok üzgünüz.

Levent Kırca'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.