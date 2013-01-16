Levent Kırca ile Fatih Altaylı canlı yayında kavga etti

Hükümet karşıtı yaptığı çıkışlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Ben de bir karı buldum düzüp geleyim" sözleri gündeme oturan Levent Kırca, Fatih Altaylı'yı verdiği cevaplarla çılgına çevirdi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te ekrana gelen Teke Tek programında gergin anlar yaşandı.

Altaylı, "Konu laf ebeliğine girerse ben senden daha iyi yaparım. Bana laf ebeliği yapma Levent Abi" diye tepki gösterirken, Kırca ile girdikleri "Takacak mısın bana, takayım abi" diyalogları da ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Programda izleyicilerden gelen mailler okunurken, Altaylı'ya yalaka denmesi üzerine "salak, yalaka" kelimelirinin de bolca geçtiği diyaloglar yaşandı.