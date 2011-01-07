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LEVENT KIRCA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 20:40

-LEVENT KIRCA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Sanatçı Levent Kırca'nın, bir haciz işlemini engellediği iddiasıyla emniyette ifadesine başvuruldu.  Avukat Selahattin Ç, geçen yıl ekim ayında haciz işlemleri için gittiği Beykoz Kavacık'taki evde, Levent Kırca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin kendisini engellediği, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda, Levent Kırca ile K.S. ve A.Ç adlı kişilerin şubede ifadelerine başvuruldu.  İşlemlerinin ardından emniyetten ayrılan Kırca ve diğer iki kişinin, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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