Levent-Hisarüstü metrosu sonunda açılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Levent–Hisarüstü bağlantısını sağlayacak mini metronun Pazar günü açılacağını söyledi. Topbaş, "Pazar günü Etiler metrosunun açılışını yapacağız. Daha dün Mecidiyeköy - Kabataş ihalesini yaptık" dedi.
Yeni metro hattının açılmasıyla birlikte, Boğaziçi Üniversitesi'ni de barındıran bölgeden Levent'e Hisarüstü'ne 6 dakikada ulaşılacak. Projeyle Levent-Etiler güzergâhının yükünü çeken Nisbetiye Caddesi'nin de trafik yoğunluğunun düşürülmesi hedefleniyor.
Yeni hatla ilgili bilgiler su şekilde:
Yolcu/saat kapasitesi: 8100
Hat uzunluğu: 3.300 m
İstasyon sayısı: 4 adet
İstasyon isimleri: Levent, Akmerkez, Etiler ve Hisarüstü
Aktarma istasyonu: Levent
Yolculuk süresi: 6 dakika
Tren Sayısı: 2 (3 trene çıkabilecek)
Sefer aralığı: 4 dakika (240 sn)
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, metro hattının uzun zaman önce açılışa hazır olduğunu ancak seçim çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi amacıyla açılışın ertelendiğini iddia etmişti. Öğrenciler, metronun açılışının Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açılışı yapabilmesi amacıyla bekletildiğini iddia ediyordu.