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Levent-Hisarüstü metrosu sonunda açılıyor!

Levent'ten Hisarüstü'ne ulaşmak 6 dakika sürecek. Projenin Nispetiye Caddesi'ndeki trafiği azaltması planlanıyor

17 Nisan 2015 20:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Levent–Hisarüstü bağlantısını sağlayacak mini metronun Pazar günü açılacağını söyledi. Topbaş, "Pazar günü Etiler metrosunun açılışını yapacağız. Daha dün Mecidiyeköy - Kabataş ihalesini yaptık" dedi.

Yeni metro hattının açılmasıyla birlikte, Boğaziçi Üniversitesi'ni de barındıran bölgeden Levent'e Hisarüstü'ne 6 dakikada ulaşılacak. Projeyle Levent-Etiler güzergâhının yükünü çeken Nisbetiye Caddesi'nin  de trafik yoğunluğunun düşürülmesi hedefleniyor. 

Yeni hatla ilgili bilgiler su şekilde:

Yolcu/saat kapasitesi: 8100 
Hat uzunluğu: 3.300 m
İstasyon sayısı: 4 adet
İstasyon isimleri: Levent, Akmerkez, Etiler ve Hisarüstü
Aktarma istasyonu: Levent 
Yolculuk süresi: 6 dakika
Tren Sayısı: 2 (3 trene çıkabilecek)
Sefer aralığı: 4 dakika (240 sn)

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, metro hattının uzun zaman önce açılışa hazır olduğunu ancak seçim çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi amacıyla açılışın ertelendiğini iddia etmişti. Öğrenciler, metronun açılışının Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açılışı yapabilmesi amacıyla bekletildiğini iddia ediyordu.

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