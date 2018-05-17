Levent Gültekin ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen gazeteci Levent Gültekin, hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na geçti.



Burada verdiği ifadesinde, gazeteci olarak siyaseti ve siyasetçileri denetleme adına kamusal bir görev ifa ettiğini belirten Gültekin, "Bazen insan kızdığı zaman çocuğuna bile sert ifadelerle uyarıda bulunabilir. Ben de burada biraz sert üslup kullanmış olabilirim" dedi.



Suça konuyu ifadeyi, yanlış kararlara yönelik duyduğu öfke nedeniyle kullandığını öne süren Gültekin, ifadesinin, Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil takındığı tavra yönelik genel bir eleştiri olduğunu da savundu.



Gültekin, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Erdoğan'ın avukatlarının şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayeti üzerine, gazeteci Ruşen Çakır'ın sunuculuğunu yaptığı Medyascope.tv isimli web sitesinde yayınlanan programa katılan Gültekin'in, kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.