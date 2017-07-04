Levent Gültekin: Erdoğan, Adalet Yürüyüşü’nden korkuyor

Diken yazarı Levent Gültekin, dün katıldığı Adalet Yürüyüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, “Tayyip Erdoğan artık bir korkuyla hareket ediyor. Yani ben artık Tayyip Bey’in konuşmalarının, politikalarının, reflekslerinin bir kurgudan ziyade, kontrol edemediği bir korkuya dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir panik var, o panik şu: ‘Bütün dünya bir araya geldi beni yok etmek istiyor, beni Saddam yapmak istiyorlar’ korkusu var” ifadelerini kullandı.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Gültekin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ve 20. gününü geride bırakan yürüyüş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gültekin, şunları söyledi:

“Otoriter yönetimlerde eylemle sonuç almak pek mümkün değil. Biz eylem yaptık, iktidar geri adım attı bu işin doğasına aykırı bir şey. Pek bir sonuç alınacağına dair kanaatim yok. Kemal Bey’in var mıdır zannetmiyorum. Onun da beklentisi daha çok toplumun ve dünyanın dikkatini çekmek. O konuda bir mesafe katettiğini düşünüyor. Yani toplumda bir karşılığı var. Kemal Bey, ‘Hukuk sisteminin bütünüyle zarar görmüş olmasına, siyasallaşmasına dikkat çekiyoruz biz adalet derken; insanlar bunu fark ettiler, adalet yoksunluğunu fark ettiler. İstanbul’daki mitingde de bunu biraz daha fark edilir hale getireceğiz’ diyor.

"Otoriter yönetimler verdikleri karardan geri adım atmak istemez"

Bu yürüyüşün sonucu da benim tahminim en fazla bu. Dahası yok. ‘Biz yürürüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geri adım atar ve Enis Berberoğlu serbest bırakılır’. Bu yürüyüşü böyle düşünerek başlattıklarını zannetmiyorum. Çünkü otoriter yönetimler verdikleri karardan geri adım atıp zayıf bir görünüm vermek istemezler. Hatta daha da sertleşirler. Bu bir psikolojidir.”

"Tayyip Erdoğan bir korku ile hareket ediyor

Türkiye’de iktidarın toplumsal eylemler karşısında giderek daha hoşgörüsüz bir tavır aldığını savunan Gültekin, bunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın korkularından kaynaklandığını savunarak şu yorumu yaptı:

“Tayyip Erdoğan artık bir korkuyla hareket ediyor. Yani ben artık Tayyip Bey’in konuşmalarının, politikalarının, reflekslerinin bir kurgudan ziyade, kontrol edemediği bir korkuya dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir panik var, o panik şu: ‘Bütün dünya bir araya geldi beni yok etmek istiyor, beni Saddam yapmak istiyorlar’ korkusu var. En ufak bir tıkırtı duyduğunda, ses duyduğunda panik yapıyor. Bu yürüyüşten de korkuyor tahmin ediyorum. Yani şöyle korkuyor, kontrol edemeyeceğim bir aşamaya kayabilir bu iş. Yani alır başını gider ve polisle askerle durduramam.O yüzden temkinli.”

"AKP tabanı manipülasyonlara cevap vermiyor"

Erdoğan’ın kendi tabanını ‘Adalet Yürüyüşü’ ile ilgili olarak manipüle edemediğini söyleyen Gültekin, “AKP tabanı Erdoğan’a daha önce yaptığı manipülasyonlara benzer cevap vermiyor. Yani ‘Adalet Yürüyüşü’nden rahatsız olmuyorlar. Ben AK Parti tabanının önemli bir kısmının adaletsizliğin mağduru olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Benim yıkımım olur endişesi..."

"AKP tabanının da ülkedeki adaletsizliğin mağduru olduğunu" syöleyen Gültekin, Erdoğan’ın yürüyüşü terörle irtibatlandırarak kitleyi tedirgin etmeye çalıştığını ifade etti ve şöyle devam etti:

“Benim korkum umut ederim olmaz. Bunlar İstanbul’a geldiğinde işi büyütürler, bir milyon kişi toplanır, sonra gitmezler, dağılmazlar, bu iş büyüdükçe büyür, kontrol edemez hale gelirim, bu da benim yıkımım olur türü endişesi büyümez ve Maltepe’deki mitinge bir engel çıkarmaz da bir belaya düşmeden bu yürüyüşü tamamlanmış olur” dedi.

"Türkiye’nin sorunları demokratik yöntemlerle çözülmeli"

Levent Gültekin, “Yürüyüşün iktidarı destekleyen medyada da bir çatlağa neden olup olmadığı" yolundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

“AK Parti’nin geleneksel tabanından gelen yazarlardan hiçbir tanesi yürüyüş aleyhine yazı yazmadı. Olumlu yazı yazdılar ama aleyhte yazı yazmadılar. Aleyhte yazı yazanların tamamı bir grup Erdoğanist. Yani varlığını Erdoğan’a borçlu olan kimseler. Erdoğan olmazsa ayakta kalabilecek hiç kimse artık Erdoğan’ı desteklemiyor. Erdoğan’ın politikalarına açıktan destek sunmuyor. Yürüyüş konusunda da öyle.”

"Kılıçdaroğlu’nun üslubuna dikkat etmesinin, provokasyonlara gelmemesinin, iktidarı daha da kışkırtıcı bir tarza yönelmek yerine toplumu kucaklayıcı bir söylem benimsemesinin" önemine dikkat çeken Gültekin, Adalet Yürüyüşü ile ortaya çıkan olumlu enerjinin doğru yerde kullanılması gerektiğini ve Türkiye’nin sorunlarını demokratik yöntemlerle ve kendi içinde halletmesi gerektiğini belirtti.