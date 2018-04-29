Levent Gültekin: Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçtik

Gazeteci-yazar Levent Gültekin, 18 Nisan’da ilan ettiği cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Gültekin, "İktidar, 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele" dedi.

Sosyal medyada bir video yayınlayan Levent Gültekin, bağımsız adaylık için organizasyon yaparken iktidarın baskın niteliğindeki 24 Haziran seçimlerinde ülkeyi gasp etmek istediğini ve buna rağmen arkadaşlarıyla “Susamayız, kabullenemeyiz, boyun eğemeyiz, göz yumamayız” diyerek seçime girme kararı aldıklarını anlattı.

Bunun zor olduğunu ama imkansız olmadığını bildiklerini aktaran Gültekin şöyle devam etti:

“Ama iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Gültekin, adaylığı ilan ettikten sonra kendisine destek veren herkese teşekkür etti.