Levent Göktaş: Çay isteyip, DVD'yi koymuşlar

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan İlyas Çınar katıldı.





Tutuklu sanıklar eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Hasan Atilla Uğur, Oğuz Bulut, Mehmet Koral ve Servet Kaynak ise duruşmaya gelmedi.





Duruşmada, dün başladığı savunmasına devam eden tutuklu sanık emekli Albay avukat Mustafa Levent Göktaş, suçlanmasına konu olan ve içinde bazı yargı mensuplarının kişisel yaşamlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı 51 No'lu DVD'nin bulunduğu iddia edilen bürosunda yapılan arama görüntülerini izletti.





Yanında çalışan avukat Özge Evci'ye ait olan odanın görüntülerini çeken 2 polisin hiç kimse yokken buraya girdiklerini, daha sonradan Evci'yi çağırdıklarını ifade eden Göktaş, ''Özge çok iyi bir kız. Çay istemişler, getirmiş. Odayı boş bırakmış'' dedi.





Odada direkt masanın üzerindeki mahkeme dosyasına yönelen kırmızı kazaklı başkomiserin sanki kendi eliyle koymuş gibi DVD'yi hemen bulduğunu belirten Göktaş, dosyayı açan polisin hiç düşünmeden DVD'yi aldığının görüldüğünü anlattı.





Bu başkomiserin yine odadaki arama sırasında 2'şer dakika arayla 3 kez telefonla arandığını ve kendisine odada CD ve DVD olup olmadığının sorulduğunu iddia eden Göktaş, aramaya dışarıdan müdahale yapıldığını ileri sürdü.





Göktaş, DVD'ye 51 numarası vererek polislerin kendilerine göre şifreleme yaptıklarını ifade ederek, sanıklardan İlyas Çınar'da bulunan DVD'ye de 51 numarasının verildiğini kaydetti.





Oda, DVD koymak için uygun bir yer





Yine bu odada bulunan 53 No'lu mikro CD'nin de 51 No'lu DVD gibi polisler tarafından yerleştirildiğini ileri süren Göktaş, ''Büroda 7 tane oda var. Kızın odası öyle bir yerdeki, büroya girince hemen karşı karşıyasınız. Ayaküstü bir oda. Koyulabilecek bir yerdi. Bu oda hep boş kaldı'' şeklinde konuştu.





''Kıyametler kopartan DVD'yi, illaki bulsunlar diye saklayıp, dosyanın üzerine koymuşuz'' diyen Göktaş, DVD'nin üzerinde de 7 adet parmak izinin olduğunu, dış temaslarla birlikte yaklaşık 10 adet parmak izinin bulunduğunu kaydetti.





Göktaş, ancak kendi talebi üzerine mahkeme tarafından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine yaptırtılan inceleme sonucunda ise DVD'de parmak izinin bulunmadığının bildirildiğini ifade ederek, ''DVD adli emanetten getirtildiğinde de kırık çıktı. Tertemiz silinmiş. DVD'deki parmak izlerinin silinmesinin ne anlamı vardır. Takdir mahkemenindir. Bu rapor, kendi parmak izi üzerinde çıkmasından korkan kişilerce DVD'nin temizlendiğini göstermektedir'' diye konuştu.





Duruşma, Göktaş'ın savunmasıyla sürüyor.



