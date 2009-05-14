Levent Ersöz'ün 'yasadışı' dinleme listesi

Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün, Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı olduğu dönemde aralarında gazeteci, siyasetçi ve işadamlarının bulunduğu çok sayıda kişiyi yasadışı yollarla dinlediği ortaya çıktı



Milliyet’in haberine göre; Ergenekon davasının ikinci iddianamesinin ek klasörleri arasında bulunan belgeler davanın sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün, “Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı” olduğu dönemde aralarında gazeteci, siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasadışı olarak dinlediğini ortaya koydu.



Ersöz’de ele geçirilen belgeler arasında yer alan dinleme kayıtlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Cüneyd Zapsu, gazeteci Nuray Başaran ve Hürriyet gazetesi yazarı Cüneyt Ülsever’in çok sayıda telefon görüşmesi dinlemeye alınmış.



Kayıtlar arasında Cüneyd Zapsu’nun dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papendreu’nun danışmanı Alexander Rondos ile yaptığı bir görüşme de yer alıyor.



Dinlendiği dönemde “Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi” olarak görev yapan Nuray Başaran’ın, çalıştığı grubun patronu Mehmet Emin Karamehmet’le yaptığı bir görüşmenin yanı sıra kız kardeşiyle ev alımına ilişkin yaptığı özel bir sohbeti de dinleme kayıtları arasında bulunuyor. Bu dinlemelerden bazılarının aynen çözümlenerek tutanak haline getirildiği, bazılarının ise konuşma içeriğinin özetlendiği görülüyor.



Ersöz’ün dinlediği bazı kişiler şöyle:

Melih Gökçek-X Şahıs (13.12.2003)

Melih Gökçek-Burhan (14.12.2003)

Melih Gökçek-Tahir (06.12.2003)

Melih Gökçek-Cemil Çiçek (tarih yok)

Melih Gökçek-Ali (tarih yok)

Melih Gökçek-Yusuf Ziya Yılmaz (10.12.2003)



Nuray Başaran-Övgü Başaran (kardeşi) (13.12.2003)

Nuray Başaran-Tarık Toros (09.12.2003) Nuray Başaran - H(rumuz)(14.12.2003)

Nuray Başaran-John (tarih yok) Nuray Başaran-6026 rumuz (tarih yok)

Nuray Başaran-Emin Şirin (tarih yok)

Nuray Başaran-Mehmet Emin Karamehmet (09.12.2003)



Cüneyt Ülsever-Adem Gürses (tarih yok)

Cüneyt Ülsever-Nuray Başaran (tarih yok)

Cüneyt Ülsever-ANAP’lı bir şahıs (14.12.2003)



Cüneyd Zapsu-Alexander Rondos (tarih yok)



