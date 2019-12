Levent Ersöz’ün sağlık raporu da sızdı

Ergenekon tutuklusu Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün sağlık raporu basına sızdırıldı.



Hayati tehlike taşıdığı iddiasıyla hastane hastane dolaştırılan Levent Ersöz, GATA’ya sevk edilmişti. Taraf gazetesinde yayımlanan test sonuçları paşanın sağlığı hakkında ‘normal’ diyor.



Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, 9 Şubat 2009 günü tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Hastanesinden tekrar Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesi üzerine avukatı Ali Kıza Dizdar, müvekkilinin hayatının tehlikeye atıldığını iddia etmişti.



Dizdar aynı gün, "Hiper tansiyon, koroner arter (kalp rahatsızlığı) ve prostat kanseri hastalıkları bulunan müvekkilimin tedavisi kesilerek hastaneden çıkarıldı. Ambulansla cezaevine gönderildi. Müvekkilim hayati tehlikeye atıldı. Böbrekleri kanar bir vaziyette, elinde böbreklerine bağlı poşetle, hastaneden çıkarıldı. Bu halde sevk edilirken yolda ölebilirdi. “Birçok örgütün ölüm listesinde olan müvekkilimin GATA'ya sevkini istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



70’in üzerinde test yapılmış



Ersoz'ün Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde kaldığı 23 gün boyunca yapılan kan tahlili sonuçlarını ve raporları bir şekilde basına sızdırıldı. Buna göre; hiper tansiyon, kalp rahatsızlığı, prostat ve böbrek şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Ersöz'e, hastanede geniş çaplı bir muayene yapılmış. Ersoz'ün tüm şikâyetleri, 17 Ocak’tan 7 Şubat’a kadar kapsamlı tahlillerle incelenmiş. Hormon testinden, Hemogram'a, BK- Biyokimya testinden Kaagülasyon ve BK-BNP Böbrek testine 70'in üzerinde test yapılmış. Kanama şüphesi, damarlardaki oksijen oranı, kan akımı, şeker oranı başta olmak üzere böbrek ve kalp incelenmeye alınmış.



Testler aralıklarla bazı günler sabah ve akşam olmak üzere iki kez yapılmış. Yapılan test sonuçlarında hastane Ersöz'ün normal" olduğuna karar verip, kendisini tekrar cezaevine sevk etmiş. Yalnızca kandaki dört ünitede, sınırın hemen altında kan düşüklüğü tespiti var. Ersöz'ün test sonuçlarını gösterdiğimiz uzman bir doktor da hastaneyle aynı fikirde: "74 değerin 70'i gayet normal. Dört testin sonucunun kanda küçük bir değer düşüklüğü var. Bu her insanda dönem dönem görülebilir."



Belli aralıklarla test yapıldı



Sağlık raporlarından Ersöz'e ait ilk testin 17 Ocak 2009'da yapıldığını belirtiyor. Oldukça kapsamlı bir analiz yapan hastane, testte 50 ayrı üniteye bakmış. Ersöz, 18.19 ve 27 Ocak tarihlerinin yanı sıra 2 Şubat’ta da geniş çaplı bir teste daha tabi t utulmuş. Her testte, 70'e yakın ünite tahlil edilmiş. Test sonucu normal değerlerin altında görülen dört ünite de ilaçla tedavi edilip normal seviyeye getirilmiş.



Son test 7 Şubat'ta



Ersöz'ün son tahlilleri 7 Şubat 2009'da. "594932 nolu" rapora göre sabah ve öğlen olmak üzere iki kez yapılmış. Hormon testi başta olmak üzere, daha önceki bütün testlere de tabi tutulmuş. 63 ünitenin dördünde kan değerinde normal miktarın altında sonuçlar alınmış.



Ersöz'ün biyokimya testindeki Total Protein miktarı 6,6-8,7 olması gerekirken, 5,7 olarak tespit edilmiş. Kırmızı kan hücrelerinin tüm kan hücreleri ve serumdaki oranı da 39,5 olması gerekirken, 33,7 olarak rapora geçmiş.



Kan seviyesi düşük



Ersöz’e yapılan testte, Eritrosit Sayısı'na da bakılmış. En düşük normal değeri 438 olması gereken bu sayı, Ersöz de 3,95 olarak tespit edilmiş. Bu sayının az olması da tıp dilinde anemi; yani kansızlık olarak adlandırılıyor.



Doktor: Değerler normal



Ersöz’ün raporlarını inceleyen uzman doktor her testte 74 ünitenin incelendiği ve durumun gayet normal olduğu yönünde açıklamada bulundu. Ayrıca uzman rapordaki değer aralığı çok fazla düşük olmayan dört birimden üçünün ise demir eksikliğinden kaynaklandığını ve ilaç tedavisiyle bu değerlerin, bir-iki gün içinde normal aralıklara geleceğini belirtti.