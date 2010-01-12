Levent Ersöz'e 'örtülü ödenek' sorgusu

T24- Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Levent Ersöz, dün tedavi gördüğü hastanede sorgulandı.Ersöz'ün sorgulamaya çağırılmayan Avukatı Ali Rıza Demir ifadenin geçerliliği olmadığını idda etti.



Vatan gazetesinin haberine göre,Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Fikret Seçen ve BDDK müfettişleri tarafından sorgulandı.



Jandarma İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ersöz’e Ergenekon davasında “üst düzey yönetici olmak” iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur döneminde örtülü ödenekten yapılan 7 milyon liralık harcamayla ilgili sorular yöneltildi. Bu paranın bir kamu bankasından 5 ayrı kişinin hesabına “teknik takip ve dinleme cihazları” alımı için aktarıldığı iddia edilmişti.



Avukat: İfade geçersiz



Ersöz’ün Avukatı Ali Rıza Dizdar, VATAN’a yaptığı açıklamada, Silivri’de duruşmada olduğu sırada müvekkilinin ifadesine başvurduğunu söyledi. Dizdar, kendisine haber verilmeden ifade alındığını belirterek, “Avukatsız olarak alınan bir ifade hukuken geçerli değildir. Bana haber verilmeden savcı eşliğinde örtülü ödenek ile ilgili müfettişler müvekkilimin ifadesini almış. Avukat olmadan alınan bu ifadenin bir geçerliliği yoktur” dedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ergenekon’un finans ayağına ilişkin incelemelerini tamamlayan BDDK murakıpları ve Maliye Bakanlığı Kontrolörleri’nin hazırladıkları ön raporda emekli Orgeneral Şener Eruygur dönemiyle ilgili usulsüzlük iddialarına yer verildi. Raporda, kamuoyunda “haber alma ödeneği” olarak bilinen ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın istihbarat çalışmalarına tahsis edilen örtülü ödeneğinin, Eruygur’un 2 yıllık komutanlığı döneminde kullanılan 13 milyon lirasının 7 milyonluk kısmının 5 ayrı kişinin hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.



Makam aracı alındı



Örtülü ödenekten geriye kalan bölümünün ise istihbaratla ilgisi bulunmayan makam otomobili, inşaat, bilgisayar ve matbaa işleri gibi hizmet alımlarında kullanıldığı öne sürülüyor. Bu harcamalar arasında 14 adet Ford Ranger marka cip ile 10 adet Fiat Albea marka araç alımı da bulunuyor.



Rapor Başbakanlık’ta



Örtülü ödenekten ödeme yapılan şirketlerin listesinde silah ve mühimmatla ilgili tek bir şirket dahi bulunmadığı iddia ediliyor. BDDK murakıpları ve Gelirler Kontrolörleri, örtülü ödenekten tüzel kişilere yapılan ödemelerin ayrıntılarının araştırılması için hazırladıkları raporları İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’na gönderdi.