Levent Ersöz yoğun bakımda

Ergenekon kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi’ne konulan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, dün tek kişilik odasında kalbinden rahatsızlandı. Koşuyolu Hastanesi’ne kaldırılan Ersöz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Ergenekon operasyonu kapsamında aranırken Ankara’da prostat ameliyatı için gittiği hastanede yakalanan eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz tutulduğu Metris Cezaevi’nde kalbinden rahatsızlanması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde önceki gün tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulan Ersöz, dün saat 15.00 sıralarında tek kişilik odasında rahatsızlandı. Kalbinden rahatsızlandığı fark edilen Ersöz, süratle ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Koşuyolu Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Ersöz, yoğun bakım ünitesine alındı.



Bu arada hastanede Ersöz’ün yanından ayrılmayan avukatı Gülten Güven, müvekkilinin daha önce de ciddi kalp rahatsızlıkları geçirdiğini belirtti. Ersöz’ün, önceden kalbine stend takıldığını kaydeden Güven, şunları söyledi:



‘Üç kez kalp krizi geçirdi’



“Müvekkilim, ciddi bir kalp hastasıdır. Üç kez kalp krizi geçirdi. Şu an kalbine stend takılı. Geçtiğimiz ekim ayında mahkemeye başvurarak ‘ölüm riski’ taşıdığını belirtmiştik. Tutuklanmadan yargılanmasını istemiştik. Yani yaşam hakkı talep etmiştik. Tutuklandığı gün hep yayındaydım. Her an bir şey olabileceğini tahmin ediyordum. Rahatsızlanır rahatsızlanmaz Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Koşuyolu Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Şimdi başındayım. Ölürse ‘onu kurtaramadım’ diye hayıflanacağım. Yaşamasını istiyoruz.”



Ersöz: Veli Küçük Paşa’yı tanımıyorum



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, mahkemede verdiği ifadede, “emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü hiçbir şekilde tanımadığını” söyledi. Ersöz, emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanmıştı. Sevk edildiği mahkemece “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek”ten tutuklanan Ersöz’e, Ergenekon davasının tutuklu sanığı Küçük’ü tanıyıp tanımadığı soruldu. Ersöz, “Küçük Paşa’yla tanışmıyorum. Ne şahsen tanıştım ne bir kere telefonla konuştum. Benim devrem bile değil. Aynı yerde de çalışmadık” dedi.