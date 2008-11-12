Levent Ersöz, Özkök'ü dinletti

Ergenekon operasyonu başlayınca Rusya'ya kaçan emekli tuğgeneral Levent Ersöz'ün istihbarat elemanı olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde çocukları taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Yüksel Dilsiz, mahkemede ilginç itiraflarda bulundu. Gözaltına alındığında evinde Ergenekon yapılanmasına ilişkin dokümanlar bulunan Dilsiz, Levent Ersöz'ün eski Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök ile bakanlar Vecdi Gönül, Abdulkadir Aksu ve Hüseyin Çelik'in telefonlarını dinlettiğini öne sürdü.



'Ersöz bizzat Urfa'ya gitti'



Ersöz'ün, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve üç bakanın cep telefonlarını dinletmek için talimat verdiğini anlatan Yüksel şu bilgileri verdi: “Genelkurmay Başkanı Özkök ve bakanlar Vecdi Gönül, Abdulkadir Aksu ile Hüseyin Çelik'in cep telefonlarının dinleme kararı aldılar. Ersöz, merkezden 'şüphelenirler' diye, Urfa İl Jandarma İstihbarat'a bizzat kendisi giderek dinleme talimatı verdi.” Dilsiz, İstihbarat Grup Komutanlığı'nın yanında bulunan Teknik İstihbarat Bölümü'nde de eylemlere ilişkin faaliyetler planlandığını iddia etti.



Evdeki belgeler doğruladı



'Rüzgar 001' çalışması dolayısıyla terfi edip Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı olan Ersöz'ün emriyle gizli kamera ile subay ve milletvekillerini fişlediğini anlatan Dilsiz, Ersöz'ün Bursa'dan Ankara'ya tayin edildiği dönemde de faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



Dilsiz, Yüzbaşı Dursun Özkara'nın Meclis'te çalışan bir tanıdığı vasıtasıyla Başbakan Erdoğan ve AK Partili milletvekillerinin telefon numaralarını, adreslerini ve tüm bilgilerini toplayıp takip ettiklerini iddia etti. Dilsiz'in anlattığına göre Ersöz, sık sık hükümeti kast ederek “İndireceğiz bunları” dediğini de kaydetti. Dilsiz'in mahkemede anlattıklarını teyit eden bazı belgelerin evinde ele geçirildiği öğrenildi.



Eruygur alnımdan öptü



Kendini 'istihbarat yüzbaşısı' olarak tanıtan Dilsiz, darbe hazırlığı içinde bulunan eski Jandarma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur ve ekibinin bu amaçla 'Rüzgar 001' koduyla bir dosya hazırlayıp istihbarat topladıklarını ifade ederek, “Ersöz Paşa beni görevlendirdi. Milletvekillerini ve bazı subayları fişledik. Darbe planı çerçevesinde hazırladığım dosyayı Eruygur'a elden teslim ettim. İstihbarat bilgileri olarak düzenlenmiş dosya ile ilgili Paşa, ilk defa böyle bir çalışma olduğunu söyleyip beni tebrik etti ve alnımdan öptü” dedi.



Ersöz'ün isteğiyle kitap yazdıracaklardı



Ersöz'ün emekli olduktan sonra kendisini tekrar arayıp Doğan Holding'ten biriyle görüştürmek istediğini belirten Dilsiz şu iddialarda bulundu: “Ersöz Paşa, Doğan Grubu'ndan biri ile beni görüştüreceğini söyleyip, 'Bu faaliyetlerini onlarla devam ettireceksin. Sana kitap yazdıracaklar, dedi.” 23 Nisan 2006'da Hürriyet gazetesinde yayınlanan 'Mustafa Sungur fişlemesi' haberinde, gizli kamera ile çekilen görüntülerin basına sızdırıldığını itiraf eden Dilsiz, “Ankara'daki çalışmam ise tamamen siyasilere yönelikti” dedi. Hürriyet'in söz konusu haberinde, “3 AKP milletvekilinin 2003 Ekim'inde Ankara Beştepe Hacıbayram Mescidi'nde, Nur Cemaati'nin liderlerinden Mustafa Sungur'la çekilen görüntüleri bir istihbarat raporuna yansıdı” deniliyordu.

