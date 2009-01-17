Levent Ersöz, Hilmi Özkök’ü de dinletmiş

Ankara’da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün evinde yapılan aramada bir çuval belge toplandı. Belgeler arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün telefon dinleme kayıtları da bulundu.







TSK’da, Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda çalışan Ersöz, sahip olduğu ilişkiler ve görevi sırasında adının karıştığı önemli olaylar nedeniyle “Ergenekon’un yeni kara kutusu” olarak anılmaya başlandı.



Ersöz tutuklandı



Ankara’da prostat ameliyatı olmak için gittiği özel bir hastanede yakalanarak İstanbul’a getirilen Jandarma İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine getirilen Ersöz, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığında sorgulandı. Ersöz, daha sonra nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altı ay önce düzenlenen operasyondan son anda kurtularak Rusya’ya kaçan ve Kasım ayında sahte pasaport ve kimlikle Türkiye’ye giriş yapan Ersöz’ün evinde davanın seyrini önemli ölçüde değiştirecek kritik önemde belgeler ele geçirildi. Polis tarafından el konulan 1 çuval belgenin içerisinde eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’e ait telefon dinleme kayıtları da çıktı.



Şener Paşa’nın sağ kolu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde “susma hakkını” kullanan ve polisin sorduğu hiçbir soruya yanıt vermeyen Ersöz’ün, Savcılık’ta Ergenekon iddianamesine de yansıyan çok önemli iddialar nedeniyle sorgulandı. Ergenekon davası kapsamında tutuklanan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’a yakınlığıyla bilinen Ersöz’ün adı ilk olarak, PKK’yı rakipsiz bırakan KAWA örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonla duyuldu.



PKK’nın rakibini bitirdi



12 Eylül Darbesi’nden sonra askeri yönetim yurtdışında Türkiye’ye yönelik terör faaliyeti yürüten KAWA’yı bitirme kararı alınca, bu görev dönemin Nusaybin Tabur Komutanı Binbaşı Veli Küçük, Binbaşı Aytekin Özen, Yüzbaşı Cem Ersever, Levent Ersöz, Atilla Uğur, Cemal Temizöz’ün de aralarında bulunduğu 15 kişilik bir gruba verildi. 12 Aralık 1980’de Suriye’nin Kamışlı kentinde KAWA örgütüne düzenlenen operasyonda, örgütün 18 kişilik tepe kadrosu ortadan kaldırıldı. KAWA bitirilirken bütünüyle rakipsiz kalan PKK da giderek güçlendi.



İmralı ondan soruluyordu



ErsÖz, Türkiye’nin AİHM tarafından mahkum edildiği Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz’in dosyasında suçlanan isimlerden biri olduğu halde Yüksek Askeri Şura’nın kararı ile Tuğgeneralliğe terfi edildi ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’na atandı. Ardından da Bursa jandarma alay komutanı olarak Terör Örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı Adası’na bakmakla görevlendirilmişti. Ersöz’ün talimatıyla Öcalan’la görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Hatta görüşmeleri Ersöz’e yakın isimlerden biri olan Albay Atilla Uğur’un gerçekleştirdiği Ergenekon iddianamesine yansımıştı.



9 cep telefonunu dinletti



BU görevinin ardından Ergenekon davası kapsamında tutuklanan eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur döneminde, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ersöz, bu görevi sırasında yine birçok olayla anıldı. 2003 yılı eylül ayında Jandarma Genel Komutanlığı istihbaratından bir yetkili Urfa Jandarma Alayı’nı aramış ve “9 telefon numarasının 3 aylık ayrıntılı görüşme dökümlerini temin edip iletin” demişti. Aynı tarihte Urfa Jandarma Alay Komutanlığı yapan emekli Albay Erdal Sarızeybek, yasalara aykırı olarak yapılan teknik takibe karşı çıktı. Hatta bu nedenle Sarızeybek ile Ersöz arasında çok sert tartışmalar da yaşandığı iddia edilmişti.



Darbe Günlükleri’nde adı var



ErsÖz’Ün, emekli Orgeneral Şener Eruygur’un Fenerbahçe Orduevi’ndeki ofisinde ele geçirilen ’Eldiven’ kod adlı darbe planını hazırlayan isimlerden biri olduğu da iddia edilmişti. Ersöz’ün ismi emekli Oramiral Özden Örnek’in ’Sarıkız’ve ’Ayışığı’nı anlattığı ’darbe günlükleri’nde de ’darbe’yi organize eden kişi’ olarak geçti. Levent Ersöz’ün, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde AKP’nin kapatılması davası için de birtakım çalışmalar yürüttüğü iddiası, Ergenekon iddianamesine de yansıdı. Ersöz’ün adı, Soruşturma kapsamında İşçi Partisi’nde yapılan aramalarda ele geçirilen ve iddianamenin ek klasörleri arasında yer alan bir CD’de geçiyordu. ’Yargı-Nusret SENEM’ başlıklı klasörde, ’Yargıtay ile ilgili notlarım’ isimli bir belge yer alıyor. Bu dokümanda, ’AKP dosyasını Eminağaoğlu’na iletelim, görüşünü alalım. Limandaki yemeğe yetiştirelim. Yemeğe Eminağaoğlu dışında E. Poyraz’la Levent Ersöz Paşa da gelecek” ifadeleri geçiyordu.



Kayıp HADEP’liler için umut ışığı



Ergenekon soruşturması kapsamında aranırken önceki gün gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün yanında yakalanan Astsubay Selim Gül’ün, Ersöz’ün Silopi’de görev yaptığı 2001’de kaybolan HADEP’liler Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz’i son gören astsubay olduğu ortaya çıktı. Avukat Tahir Elçi, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Ersöz ve Gül’ün kayıp HADEP’liler için de sorgulanmasını talep etti. Ersöz, 25 Ocak 2001’de Silopi Jandarma Komutanlığı’nda görev yaparken jandarmaya çağrıldıktan sonra haber alınamayan HADEP’li Tanış ve Deniz’i tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. AİHM, Silopi Başsavcılığı’nın takipsizlikle sonuçlandırdığı soruşturmayla ilgili davada Ersöz’ün de ifadesini almak istemiş ancak Ersöz ifade vermemişti. AİHM, bu davada Türkiye’yi etkili soruşturma yapmadığı, Ersöz’ün ifade vermesinin engellendiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkûm etti.



Arandığı duyulunca Rus şirket işten attı



Şener Eruygur, 2004 yılı Ağustos ayında emekli olunca, Levent Ersöz Jandarma İstihbarat Dairesi’ndeki görevinden alındı. 2005 yılı Ağustos ayında emekli olduktan sonra da Rusya’nın savunma sanayinde ihracatla yetkili tek firması Rosonboron Export bünyesinde danışmanlık yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında bu firmanın Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki tanıtım toplantısına da katılmıştı. Ersöz, kendisine dönük operasyonun gerçekleştiği 1 Temmuz’da hâlâ o şirkette danışman olarak çalışıyordu. Ersöz, operasyondan son anda haberdar olunca gizlice Rusya’ya kaçtı ve burada şirket merkezinde çalışmaya başladı. Fakat Ersöz’ün hakkındaki arama kararı çok geçmeden Rusya’da da duyuldu. Bu nedenle çalıştığı şirket Ersöz’ü işten çıkardı. Sadece 3 ay çalışabilen Ersöz Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.