Levent Ersöz hastaneye kaldırıldı!

T24 - Yaklaşık 2 aydır Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tedavi gören emekli Tuğgeneral Levent Ersöz sağlık durumunun ağırlaşması üzerine saat 14.00'da İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldığı öğrenildi.

Levent Eröz'ün avukatı Murat Nebi Ayhan ise müvekkilinin sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirterek, "Müvekkilim sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nden İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yürüyemiyor, ayağa kalkamıyor ve ihtiyaçlarını giderebilmek için birilerinin sürekli yardımına ihtiyacı var. Müvekkilimin tansiyonu aniden yükseliyor ve düşüyor. Levent Ersöz her an ölebilir" diye konuştu. Avukat Ayhan, "Müvekkilimin Uyku Apnesi,Endotoksit, Prostat, Ana ve Yan Dal Koroner Arter ,Hiper Tansiyon, kaptığı klebsiella pneumoniae hastane enfeksiyonu gibi ölümcül hastalıkları bulunmakta ve bacaklarındaki sinir kaybı nedeni ile yürüyemediğinden, tuvalet, banyo ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını da tek başına gerçekleştirememektedir" dedi. Avukat Ayhan, "Savcılığın ve mahkemenin bu duruma el atması gerekiyor. Ben müvekkilimin sağlık durumuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de müvekkilim için af yetkisini kullanmasını talep edeceğim. Müvekkilimin durumu çok ciddi" diye konuştu.

ERSÖZ BALYOZ DAVASI'NDA SAVUNMA YAPMAYACAK

Avukat Murat Nebi Ayhan müvekkili Levent Ersöz'ün Balyoz Davası'nda da tutuksuz olarak yargılandığını anımsatarak, "Müvekkilim Balyoz Davası'nda da şuuru yerinde olmadığı için ifade veremeyecek. Müvekkilim savunma yapamayacak durumda" ifadelerini kullandı.