Levent Açıkgöz genç futbolcular için destek istedi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, takımda yer alan altyapı oyuncularının beklemedikleri bir şekilde hazır olmadan lige girdiğini belirterek, \"Bu ağır ligde ağabeyleri ile mücadele etmeye çalışıyorlar. Taraftarlarımızdan destek istiyoruz\" dedi.

Transfer ettiği 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadığı için altyapı oyuncularıyla maçlara çıkan Kardemir Karabükspor\'da hafta sonu deplasmanda oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Levent Açıkgöz, altyapı oyuncularının beklemedikleri bir şekilde hazır olmadan lige girdiğini ve güçleri yettiği kadar ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek, \"Şu an için yapacağımız hiçbir şey yok. Çalışmalarımızda çok fazla yüklenemesek bile bu eksikliği gidermek üzerine oluyor. Bu süreçte biraz zamana ihtiyacımız var. Bu ağır ligde ağabeyleri ile mücadele etmeye çalışıyorlar. Taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Bu 17-18-19 yaşındaki gençlerimiz sportif başarı olmasa bile kentini temsil eden, gelecek vaadeden, Türk futbol piyasasına çıkacak çocuklarımız olacak inşallah. Onları elbirliğiyle kazanmamız gerekiyor. Yalnız olmadıklarını hissetmeleri lazım\" dedi.

Genç futbolculara destek olunmasını isteyen Açıkgöz, şöyle konuştu: \"Sosyal medyadan yapılan her türlü eleştirinin sonunu getirip bu çocuklara destek olunması gerekir. Bunun içinde mücadele edeceğiz. Çünkü bu çocuklar, düşüncesinde olmadığı şekilde bu takıma geldiler ve bizi temsil ediyorlar. Bizim onlara her türlü desteği vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu ilerleyen süreçte görürüz, görmek istiyoruz. Kötü gidişat olabilir ama takımın bu kadar da yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu yalnızlığa taraftarımız olarak son veririz.\"

