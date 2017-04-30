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Spor

Levante 5. kez La Liga'da

Levante, 22 takımın yer aldığı ligdeki 36. hafta karşılaşmasında Real Oviedo ile karşılaştı

30 Nisan 2017 12:06

İspanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Levante, sahasında Real Oviedo'yu 1-0 yenerek sezonun bitimine 6 hafta kala bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Levante, 22 takımın yer aldığı ligdeki 36. hafta karşılaşmasında Real Oviedo ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, Sergio Postigo'nun 55. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten ve ilk 2 takımın direkt bir üst lige yükseleceği organizasyonda üçüncü takım ile arasındaki puan farkı 19 olan lider Levante, 1963, 2004, 2006 ve 2010'un ardından tarihinde 5. kez La Liga'ya çıktı.

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