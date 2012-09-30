Letonya, Türk karasularını ihlal etti

Genelkurmay, Eylül ve Ağustos aylarında Letonya'ya ait botların Türk karasularını 3 kez ihlal ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türkiye karasuları ile hava sahasının ihlallerine ilişkin verdiği detaylar dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; çoğunlukla Yunanistan tarafından yapılmış karasuları ihlallerinin sıralandığı bölümde, yakın zamanda 3 kez Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'ya ait bir lastik bot ile sahil güvenlik botlarından bahsedilmesi dikkat çekti. İki ülke arasındaki coğrafi uzaklık dikkate alındığında, Letonya'ya ait botların Türkiye karasuları yakınlarında neden bulunduğu merak konusu oldu. Genelkurmay'ın verdiği bilgiye göre, Letonya'ya ait bir lastik bot Türkiye karasularını en son 25 Eylül 2012'de ihlal etti.

Bot, Didim-Aydın açıklarında 04.35-06.45 saatleri arasında, Türkiye karasularını ihlal etti. 15 Eylül 2012'de de, Letonya'ya ait bir sınır güvenlik botu, Didim'in güneybatısında saat 06.57-07.17 arasında Türkiye karasularında bulundu.

Genelkurmay, 27 Ağustos 2012'de de Letonya ve Yunanistan'a ait 2 adet sahil güvenlik botunun Didim Tekağaç Burnu bölgesinde 2 Türk balıkçı teknesini taciz ederek, Türkiye karasularını ihlal ettiklerini bildirdi. Bu ihlaller Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Genelkurmay, 22 Eylül 2012'de de ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA), KKTC hava sahasını, kuzeydoğuda saat 10.45-10.47 arasında 2 dakika süreyle ihlal ettiğini duyurdu.

ABD'nin İHA'sına yönelik herhangi bir askeri karşılık verilmedi. İhlalin Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiği belirtilerek, ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

14 Mayıs'ta da İsrail'e ait tipi tespit edilemeyen bir uçağın KKTC hava sahasını 5 kez toplam 8 dakika süreyle ihlal etmesi üzerine, İncirlik'te konuşlu 2 Türk F 16'sı KKTC hava sahasına yönelerek, İsrail uçağını KKTC üzerinden kovalamıştı.