Letonya'ya yenilen Almanya ikincilikten oldu

Letonya'ya 68-62 yenilen Almanya B Grubu'nda ikincilik fırsatını kaçırdı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı üçüncü gününde B Grubu'nda Almanya ile Letonya karşı karşıya geldi.
Maçı
Letonya 68-62 kazanırken, grupta Fransa'nın ardından Rusya ikinci,
Almanya üçüncü oldu. Son sırada kalan Letonya ise turnuvaya veda etti.
Letonya'da
Almanya karşısında 5 oyuncu çift hanelere ulaştı. Janicenoks 14 sayı,
Kambala 11 sayı, Biedrins, Valters ve Skele de 10'ar sayı kaydettiler.
Almanya'da ise Greene 16 sayıyla en skorer isim olurken, Jagla da 13 sayı – 7 ribauntla oynadı.