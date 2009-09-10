T24 LogoT24 Logo
Spor

Letonya'ya yenilen Almanya ikincilikten oldu

Letonya'ya 68-62 yenilen Almanya B Grubu'nda ikincilik fırsatını kaçırdı.

10 Eylül 2009 03:00

Letonya'ya 68-62 yenilen Almanya B Grubu'nda ikincilik fırsatını kaçırdı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı üçüncü gününde B Grubu'nda Almanya ile Letonya karşı karşıya geldi.

Maçı Letonya 68-62 kazanırken, grupta Fransa'nın ardından Rusya ikinci, Almanya üçüncü oldu. Son sırada kalan Letonya ise turnuvaya veda etti.

Letonya'da Almanya karşısında 5 oyuncu çift hanelere ulaştı. Janicenoks 14 sayı, Kambala 11 sayı, Biedrins, Valters ve Skele de 10'ar sayı kaydettiler.

Almanya'da ise Greene 16 sayıyla en skorer isim olurken, Jagla da 13 sayı – 7 ribauntla oynadı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24