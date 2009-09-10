Letonya'ya yenilen Almanya ikincilikten oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı üçüncü gününde B Grubu'nda Almanya ile Letonya karşı karşıya geldi.Maçı Letonya 68-62 kazanırken, grupta Fransa'nın ardından Rusya ikinci, Almanya üçüncü oldu. Son sırada kalan Letonya ise turnuvaya veda etti.



