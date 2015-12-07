Letonya'nın ilk kadın başbakanı istifa etti



Letonya Başbakanı Laimdota Straujuma Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile yaptığı görüşme sonrası, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Straujuma basın açıklamasında, hükümetin bir takım işleri başardığını ancak ülkenin yeni fikirlere ve yeni enerjiye ihtiyaç duyduğunu kabul ettiğine dikkat çekti. Laimdota Straujuma, yaptıkları işlerin bu şekilde devam ettirilebileceğini kaydetti.

64 yaşındaki Straujuma'nın istifa edeceği uzun süredir Letonya basınında yer alıyordu. Ancak Laimdota Straujuma geçen hafta kendisine yönelik yürütülen kampanyaya rağmen görevde kalacağını açıklamıştı. Başbakan kendi partisi içinde de vergilerin yükseltilmesini öngören 2016 yılı bütçesi nedeniyle eleştiriliyor. Ayrıca yine öğretmenlerin grevi ve havayolu şirketi airBaltic krizi de Straujuma'nın görev dönemi içinde meydana geldi.

Straujuma, yeni hükümet için Avrupa'daki sığınmacı krizinin önemli olacağına dikkat çekti. Letonya uzun çekincelerin ardından Eylül ayında ülkeye 776 sığınmacı kabul etti. Letonya'nın ilk kadın Başbakanı Straujuma, 2014 yılının Ocak ayında göreve gelmişti.