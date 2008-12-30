Letonyalılar: Abramoviç ülkemizi satın alsın

Letonya Novonews haber ajansında yayımlanan haberde, Abramoviç'e ülkelerini satın alması çağrısında bulunan Letonyalıların bu girişimlerine destek bulmak için bir internet sitesi açarak, imza topladıkları kaydedildi.Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından açılan www.petitiononline.com adresindeki sitede yayımlanan mektupta, "Sevgili Roman Abramoviç, sizin de bildiğiniz gibi anavatanımız Letonya iflas etti ve şu anda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ülkemizi 7,5 milyar Euro'ya satmak için görüşmeler yürütülmekte. Sizden Letonya'yı satın alma olasılığını değerlendirmenizi istiyorum. Halkı çalışkan ve mutlu bir ülke olan Letonya temiz bir çevreye sahip. Ayrıca ülkemizin, yatınızı koyabileceğiniz çok sayıda limanı var" ifadesine yer verildi.AB üyesi ülkeler içinde küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen, 2,3 milyonluk nüfusa sahip Letonya olmuştu.Forbes Dergisi, Chelsea Futbol Kulübünün de sahibi olan Abramoviç'in servetinin 23 milyar dolar civarında olduğunu açıklamış, ancak son ekonomik kriz yüzünden Abramoviç'in servetinin de ciddi şekilde eridiği belirtilmişti.Letonya'da bu yıl başında yaklaşık 2 bin kişi internette açtıkları bir sayfada, İsveç hükümetinden "ülkelerini işgal etmesini" istemişti.